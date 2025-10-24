La alta dificultad que impone MasterChef Celebrity está pasando factura a los participantes, y El Chino Leunis fue el último en revelar el intenso estrés y la angustia que experimenta en la cocina.

La dura confesión del conductor ocurrió durante el desafío de la torta brownie el 24 de octubre de 2025. Leunis tuvo que enfrentar la tarea sin la receta a su lado, ya que el papel debía ser compartido con el resto de sus compañeros, una situación que lo desestabilizó.

Mirando directamente a la cámara, el Chino Leunis reveló su estado emocional: "Debo confesar que me agarró mucha angustia. Al principio sin la receta me siento angustiado, nervioso, ansioso". A pesar de lograr meter el brownie en el horno y tener el merengue "andando", la situación se complicó.

El caos aumentó cuando el jurado Germán Martitegui comenzó a marcarle varios errores. Ante la presión y los fallos, el Chino Leunis confesó su desesperación.

"De verdad, la estoy pasando como el traste", confesó sin ningún tipo de filtro.

El nivel de angustia fue tal que el participante expresó un profundo deseo de buscar refugio y paz, lejos del frenesí de la cocina: "Tengo ganas de hacerme bolita, ponerme en posición fetal". Y agregó: "Y que venga mi madre, me haga upa y me diga 'bueno gordito, yo me ocupo. Quedate tranquilo'".

El Chino Leunis no pudo contener su frustración al notar que seguía cometiendo errores, gritando para pedir que al menos una sola cosa le saliera bien. Incluso imploró por un momento de tranquilidad, preguntando: "¿Dónde está la zona confort? Que vuelva, por favor".