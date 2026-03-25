La red de videovigilancia del Cisem 911 comenzará a expandirse fuera del Gran San Juan. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó a DIARIO HUARPE que el Gobierno avanzará con la instalación de cámaras en departamentos como Valle Fértil, Iglesia, Calingasta y Jáchal, en el marco de un plan que por primera vez tendrá alcance provincial.

La medida se apoya en un cambio estructural: la conectividad ya no es una limitante. Con el avance del plan de infraestructura digital de San Juan Innova, que permitió llevar internet a zonas donde antes no había cobertura, Seguridad ahora puede desplegar tecnología de prevención del delito en todo el territorio.

“Es la primera vez que se hace un Master Plan para toda la provincia y también la primera vez que la conectividad llega a cada rincón de San Juan”, explicó Delgado. Y agregó: “Antes el problema era la falta de conectividad. Hoy la tenemos, y ahora avanzamos con la colocación de cámaras”.

El nuevo esquema de videovigilancia no se limitará al Gran San Juan, donde históricamente se concentraron los recursos por la densidad poblacional y la mayor incidencia del delito. Si bien esa zona seguirá siendo estratégica, la política de seguridad incorpora ahora una mirada federal dentro de la provincia.

Según detalló el funcionario, el despliegue comenzará en departamentos donde ya se avanzó en conectividad, como Zonda y Ullum, y continuará hacia Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Calingasta durante este semestre.

“El delito va acompañado de la densidad de población, pero ahora tenemos la posibilidad de avanzar en todos los departamentos gracias a la conectividad”, sostuvo Delgado.

Un sistema que crece con participación vecinal

La expansión de cámaras se enmarca en el programa Seguridad Presente en tu Barrio, que funciona a partir de encuentros directos con vecinos. A través de esos conversatorios, se detectan necesidades concretas en cada zona, desde refuerzos policiales hasta la instalación de dispositivos de vigilancia.

“De ese vínculo directo con el vecino surge la necesidad de fortalecer comisarías, unidades operativas y también la colocación de cámaras”, explicó el secretario.

Desde noviembre del año pasado, el sistema ya sumó 50 nuevas cámaras y alcanzó un total de 600 en toda la provincia. En paralelo, el Gobierno inició gestiones para adquirir otras 100, que permitirán seguir ampliando la cobertura.

Ese crecimiento no responde solo a una decisión técnica, sino también a una demanda ciudadana. La estrategia apunta a ajustar el despliegue de recursos en función de lo que ocurre en cada barrio y cada departamento.

Un cambio de escala en la seguridad

La llegada de cámaras a departamentos alejados marca un punto de inflexión en la política de seguridad provincial. Hasta ahora, la falta de infraestructura digital había limitado la expansión del sistema fuera de los centros urbanos.

Con el cierre del anillo de conectividad impulsado por Innova, ese escenario empezó a cambiar. La provincia no solo mejora su red digital, sino que habilita nuevas herramientas para la prevención del delito en territorios históricamente postergados.

En ese contexto, el Cisem 911 se proyecta como un sistema integral, con capacidad de monitoreo en toda la provincia y con una lógica de crecimiento basada en datos, territorio y participación ciudadana.

El desafío ahora será sostener ese despliegue en el tiempo y consolidar una red de seguridad que no dependa del lugar donde vive cada sanjuanino.