Desde la Federación Económica San Juan, confirmaron a DIARIO HUARPE cómo trabajarán los locales comerciales de la provincia el fin de semana largo. Previo al día de la madre, el director de Comercio de la entidad, Marcelo Vargas, señaló que los comerciantes a través de las cámaras de los diferentes departamentos decidieron trabajar el viernes y sábado, mientras que el lunes se lo tomarán como día de descanso.

El fin de semana largo se concretó con fines para incentivar el turismo. El viernes es jornada puente, mientras que el feriado del miércoles 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pasará al lunes 10 del corriente mes.

Vargas explicó a este medio que los comerciantes tienen expectativas de ventas para el viernes y sábado, más teniendo en cuenta, que el miércoles presentarán un paquete de promociones y sorteos para hacer crecer las ventas que vienen en caída. Los meses de septiembre y noviembre son los más complicados en ventas para el sector, sumado a la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, hay gran expectativa con lo que se pueda generar con el Día de la Madre, el domingo 16 de octubre.

Sobre el lunes, Vargas relató que entre los comerciantes hablaron de que ese día habrá muy pocas ventas, debido a la cantidad de espectáculos que se desarrollarán en el medio. Por eso decidieron no abrir directamente. El funcionario de la Federación Económica San Juan también dijo que los propietarios de comercios no pueden realizar la doble paga por feriado dos días casi continuos, ya que la situación económica no se los permite.

Días laborales

Los comercios en los distintos departamentos abrirán viernes 7 y sábado 8 de octubre para potenciar las ventas, previo al Día de la Madre, domingo 16 de octubre.

Día de descanso

El lunes 10 de octubre será un día no laborable para los propietarios de comercios, según decidieron en sus respectivas cámaras.