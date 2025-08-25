La Fórmula 1 retomará su actividad el último fin de semana de agosto con la disputa del Gran Premio de Países Bajos, marcando la 15.ª fecha del Campeonato del Mundo de la categoría en 2025. Tras un receso de tres semanas, la emoción volverá a las pistas en el histórico circuito de Zandvoort, donde se espera una intensa competencia con los McLaren luchando por el liderazgo del certamen.

Un punto de especial interés para los aficionados argentinos será la participación de Franco Colapinto con Alpine, quien buscará mejorar su rendimiento en esta instancia del campeonato. El Gran Premio de Países Bajos figura en el calendario de la Fórmula 1 de 2025 como el evento "proximamente" del 29 al 31 de agosto.

Publicidad

El cronograma del GP de Países Bajos, con horarios correspondientes al huso horario de Argentina, se desarrollará de la siguiente manera:

Viernes 29 de agosto: Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto: Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto: Carrera: 10.00 horas



El circuito de Zandvoort, inaugurado en 1948, posee una rica historia en la Fórmula 1. Originalmente estaba compuesto por una combinación de pista permanente y carretera pública que se curvaba entre las dunas de la ciudad. Albergó la Fórmula 1 por primera vez en 1952, con la victoria de Alberto Ascari con el equipo de Ferrari. La pista se mantuvo en la máxima categoría hasta 1985, y fue remodelada en 2019 para su regreso en la temporada 2020.

Publicidad

Las características técnicas del trazado incluyen una longitud de 4.259 kilómetros, con un total de 72 vueltas para completar una distancia de carrera de 306,648 kilómetros. El récord de vuelta en Zandvoort lo ostenta Lewis Hamilton, con un tiempo de 1:11.097, logrado en 2021.