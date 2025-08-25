Provinciales > Pronóstico
El pronóstico del tiempo para San Juan del 25 y 26 de agosto
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico que indica condiciones de tiempo estable y atmosféricamente despejadas para la provincia de San Juan durante la jornada del lunes 25 de agosto de 2025 y el día martes 26 de agosto.
Para el día lunes 25 de agosto, las condiciones serán de cielo despejado durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima se registrará durante la mañana, con 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C en horas de la tarde. Para la noche, se prevé un descenso a 16°C. El viento presentará intensidades variables, con vientos del noroeste de 7 a 12 km/h por la mañana, rotando al sureste y aumentando a entre 23 y 31 km/h durante la tarde. Para la noche, se esperan vientos del suroeste con velocidades entre 13 y 22 km/h.
En cuanto al martes 26 de agosto, el pronóstico se extiende para la madrugada, mañana, tarde y noche, manteniéndose el cielo en estado despejado en todos los períodos. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4°C en la madrugada y una máxima de 23°C en la tarde. Los vientos predominantes serán del suroeste en la madrugada, con intensidades entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana, rotarán al sureste, incrementando su fuerza a entre 23 y 31 km/h. Para la tarde y la noche, se prevé un cambio en la dirección, con vientos del noreste y velocidades sostenidas entre 13 y 22 km/h. No se pronostican ráfagas de viento significativas para ninguno de los dos días.
Un grupo de al menos 20 familias fue víctima de una estafa millonaria en San Juan. Les hicieron creer que accederían a viviendas del IPV, entregaron dinero y documentación personal, pero nunca recibieron las llaves prometidas. Rocío de la Vega, una de las damnificadas, relató a este medio el calvario que atraviesan.
Un grupo de al menos 20 familias fue víctima de una estafa millonaria en San Juan. Les hicieron creer que accederían a viviendas del IPV, entregaron dinero y documentación personal, pero nunca recibieron las llaves prometidas. Rocío de la Vega, una de las damnificadas, relató a este medio el calvario que atraviesan.