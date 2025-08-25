El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico que indica condiciones de tiempo estable y atmosféricamente despejadas para la provincia de San Juan durante la jornada del lunes 25 de agosto de 2025 y el día martes 26 de agosto.

Para el día lunes 25 de agosto, las condiciones serán de cielo despejado durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima se registrará durante la mañana, con 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C en horas de la tarde. Para la noche, se prevé un descenso a 16°C. El viento presentará intensidades variables, con vientos del noroeste de 7 a 12 km/h por la mañana, rotando al sureste y aumentando a entre 23 y 31 km/h durante la tarde. Para la noche, se esperan vientos del suroeste con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Publicidad

En cuanto al martes 26 de agosto, el pronóstico se extiende para la madrugada, mañana, tarde y noche, manteniéndose el cielo en estado despejado en todos los períodos. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4°C en la madrugada y una máxima de 23°C en la tarde. Los vientos predominantes serán del suroeste en la madrugada, con intensidades entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana, rotarán al sureste, incrementando su fuerza a entre 23 y 31 km/h. Para la tarde y la noche, se prevé un cambio en la dirección, con vientos del noreste y velocidades sostenidas entre 13 y 22 km/h. No se pronostican ráfagas de viento significativas para ninguno de los dos días.