Un lamentable suceso vial tuvo lugar en Santa Lucía, específicamente en las inmediaciones de calle Hernán Cortez y Talcahuano, en la localidad de Alto de Sierra, donde tres adolescentes de 12 y 13 años fueron atropellados por un automóvil. El accidente se produjo cuando los menores cruzaron la calzada de manera repentina y sorpresiva, según indicaron fuentes policiales.

El vehículo involucrado fue un Ford Fiesta, conducido por un joven de 25 años de apellido Montiveros. Tras el impacto, se confirmó que el conductor no poseía licencia de conducir, ni seguro, ni la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, dado que el rodado era prestado. Pese a sus intentos por frenar, el joven no logró evitar la colisión.

Como consecuencia del atropello, los tres niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson para recibir atención médica. Uno de los menores, de 12 años, sufrió una fractura en un brazo tras golpear contra el parabrisas del vehículo. Otro de los adolescentes resultó con raspones, mientras que el tercero se encontraba en estado de shock debido a la traumática experiencia.