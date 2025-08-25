Jaime Muñoz, representante de la provincia de San Juan en La Voz Argentina, ofreció una interpretación del tema "La Barca" de Luis Miguel durante los playoffs de La Voz Argentina. El artista, integrante del equipo de Lali Espósito, demostró solidez técnica y expresividad en su abordaje del clásico ranchero, logrando una versión que mantuvo la esencia original mientras incorporó matices personales.

La elección del repertorio resultó particularmente significativa al conectar la tradición musical mexicana con la identidad cultural cuyana además de que fue la primera vez que subió sin su guitarra. El participante sanjuanino abordó la pieza con respeto a la versión original, pero imprimiendo una sensibilidad propia que enriqueció la interpretación. Su performance fue recibida con aprobación por el público presente en el estudio.

Aunque la coach Lali Espósito no lo seleccionó directamente entre sus seis elegidos, el formato del programa permite que tres competidores adicionales avancen por decisión del público. La continuidad del artista sanjuanino en la competencia quedará sujeta al veredicto de la próxima elección de Lali, y en caso de que no, deberá hacerlo la audiencia, que deberá manifestar su preferencia mediante votación.

El resultado definitivo se conocerá en la emisión programada para este lunes, donde se determinará qué participantes acceden a la siguiente fase del concurso gracias al voto del público.