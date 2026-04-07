La comunidad de 25 de Mayo continúa bajo una profunda conmoción por el fallecimiento del fotógrafo Alberto Quiroga de 34 años. En las últimas horas, su hermano Efraín Quiroga utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento junto a varias imágenes familiares.

En su escrito, el joven manifestó que "Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decirte. Te amo. Nos vemos pronto".

Esta publicación generó una fuerte repercusión entre vecinos y amigos, quienes brindaron su apoyo a la familia ante la inesperada pérdida. La frase "pensaba que teníamos tiempo" sintetiza el dolor que atraviesan sus seres queridos por el desenlace del profesional.

Paralelamente, los avances en la investigación judicial arrojaron precisiones sobre lo ocurrido al confirmar que se trató de una muerte accidental. Los estudios forenses determinaron que Quiroga padeció un traumatismo de tórax cerrado tras caerse de su motocicleta. Dicha lesión le provocó una insuficiencia respiratoria que terminó con su vida.