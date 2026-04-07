Quién es la famosa que se separó de su pareja tras un año juntos

El romance que comenzó a fines de 2024 entre Flor Vigna y Lautaro López concluyó definitivamente tras atravesar un período de distanciamiento en las plataformas digitales.

La pareja, que solía mostrar su cotidianidad vinculada al ejercicio físico y la producción musical conjunta, dejó de compartir contenido de forma repentina. Yanina Latorre brindó precisiones sobre el cierre de este ciclo en SQP al afirmar que "Flor Vigna confirmó que está separada, se terminó el vínculo".

Sobre las causas de la ruptura, la conductora puntualizó que "El motivo, por ahora, es que no le gustaban las actitudes de él. Se separó por sus malas actitudes". Mientras transita un proceso de duelo extenso, la bailarina se radicó en México para enfocarse en su faceta como boxeadora, disciplina en la que ya cosechó dos triunfos importantes.

En paralelo, el músico Soy Lauta se refirió a su presente durante un diálogo con Gustavo Méndez en el programa Los del Abasto. El cantante sostuvo que "Estoy muy contento" y agregó que "Lo único que voy a decir es que estoy bien, nos tenemos mucho cariño".

Finalmente, sobre la decisión de no profundizar en los pormenores del quiebre, el artista remarcó que "La vida privada decidí dejarla puertas para adentro. Hasta ahí puedo contar y lo demás es más nuestro".