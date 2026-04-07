Imputaron a un empresario sanjuanino por estafar a un paciente con un pagaré en blanco

Un empresario sanjuanino tendrá que responder ante la Justicia por una presunta estafa contra una persona enferma a la que le embargó bienes por $6.500.000, todo por una deuda de $200.000 que debía pagar la Obra Social Provincia. Lo acusaron de engañar al paciente con la firma de un pagaré en blanco, el cual luego le puso una cifra en dólares que supera 32 veces el monto que debía originalmente, revelaron fuentes judiciales.

El caso está próximo a formalizarse. El empresario denunciado es Rubén Pisatti, dueño de la firma Farmadis Oxigenoterapia, dedicada a la venta y alquiler de equipamientos médicos, con sede en Trinidad, Capital. El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, lo llevará al banquillo de los acusados como sospechoso en una causa penal por el delito de defraudación por abuso de firma en blanco. El empresario compareció este lunes en Tribunales ante el juez de garantías Roberto Montilla, quien dio por habilitada la investigación penal preparatoria. El sospechoso continuará en libertad, aunque ya hubo conversaciones porque, aparentemente, estaría dispuesto a arribar a un acuerdo de reparación integral.

La denuncia la realizó un hombre que padece una enfermedad y que el año pasado contrató los servicios de Pisatti por el alquiler de un CPAP, un aparato médico que ayuda a respirar y es utilizado para tratar la apnea del sueño, según fuentes judiciales. En aquel entonces, el paciente consiguió que la OSP pagara mensualmente la suma de $50.000 por el alquiler de ese equipo. Por otro lado, el empresario le exigió que firmara un pagaré en blanco, a modo de garantía, en caso de que el artefacto se dañara o se extraviara, explicó un funcionario. En ese documento no hacía referencia a cláusulas ni a montos o intereses por una posible deuda, dijeron.

El paciente renovaba el alquiler todos los meses presentando la documentación en la OSP. Todo iba bien hasta que tuvo complicaciones y su cuadro de salud se agravó, al punto que se vio imposibilitado de concurrir a la obra social y entonces no pudo tramitar la continuidad del alquiler del equipo respiratorio, según la versión oficial. A raíz de ese problema involuntario, los pagos por el aparato se retrasaron cuatro meses, lo que generó una deuda total de $200.000.

Según la denuncia, Pisatti no contempló esa situación y utilizó el pagaré en blanco que había firmado el paciente. De acuerdo con fuentes judiciales, el empresario llenó el documento con su puño y letra y consignó que la deuda a pagar era de 4.500 dólares, equivalentes a unos $6.500.000 al cambio actual. Con ese pagaré, inició una demanda en el fuero civil que derivó en el embargo y el secuestro de bienes de la casa de esa persona enferma por ese monto.

Una pericia realizada sobre el documento determinó que presenta dos tipos de tinta diferentes, lo que indicaría que primero se estampó la firma y luego se añadieron los demás datos, según la fiscalía. Los investigadores entienden que el empresario se aprovechó de la circunstancia que vivía el cliente, le hizo firmar un documento en blanco y después ejecutó judicialmente ese pagaré para reclamar una cifra que asciende a treinta y dos veces más que la deuda inicial y que ni siqu guarda relación con el costo de un aparato nuevo de ese tipo, que en el mercado vale alrededor de $700.000.

En paralelo a la causa penal, ese mismo expediente civil, impulsado por el empresario para reclamar el supuesto incumplimiento, es el que dio origen a la ejecución del pagaré y al posterior embargo. Sin embargo, la defensa adelantó en la audiencia que evalúa desistir de esa acción, en el marco de un posible acuerdo de reparación integral que podría abarcar también la causa penal en curso.