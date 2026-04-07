Toviggino le soltó la mano al Chiqui Tapia y le hizo un pedido a la Justicia

A solo dos meses del inicio de la Copa del Mundo la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta un escenario judicial complejo que expone las primeras grietas en su estrategia defensiva.

El tesorero Pablo Toviggino decidió marcar distancia de Claudio Tapia al recusar al juez en lo Penal Económico Diego Amarante por considerar que existe una "enemistad manifiesta" hacia su persona.

Esta decisión se tomó luego de que el magistrado procesara a ambos dirigentes por la retención indebida de aportes previsionales que alcanzarían los 19 mil millones de pesos según la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Mientras el presidente de la entidad presentará su propia apelación sin acompañar el pedido para apartar al juez el abogado Marcelo Rocchetti avanzó con el contraataque legal de Toviggino. La justicia mantiene sobre los dos principales directivos un embargo de 350 millones de pesos para cada uno y la estricta prohibición de salir del territorio nacional.

Amarante fundamentó su resolución en que Tapia aparece múltiples veces vinculado a las cuentas bancarias de la asociación y afirmó que "Tapia tenía conocimiento de la condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino y el consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión". En cuanto al tesorero el juez remarcó que su firma figura en los balances de los últimos ejercicios y posee facultades directas sobre la administración de los recursos.

El procesamiento también alcanza a otros exintegrantes del Comité Ejecutivo como Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo aunque a ellos se les permitió recuperar la libertad de movimiento fuera del país.

La defensa de Toviggino ahora busca el cierre definitivo de las actuaciones judiciales mediante la aplicación del artículo sobre "conciliación o reparación integral del perjuicio" bajo el argumento de que la asociación finalmente pagó la deuda.

Por el momento los dirigentes deben cumplir con obligaciones estrictas como no ausentarse de sus domicilios por más de setenta y dos horas sin notificar al tribunal y presentarse cada vez que se les requiera mientras se resuelve la recusación del magistrado.