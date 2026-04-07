Maltrato y falta de pagos, la grave acusación contra Silvio Soldán

El conductor Silvio Soldán se encuentra en el centro de una controversia pública luego de los dichos de Rebeca Parra, quien trabajó como cuidadora en la casa de la locutora Marta Moreno.

Durante una emisión televisiva, la conductora Karina Mazzocco introdujo el tema señalando que una ex empleada de la ex mujer de Silvio nos contó que trabajaba en su casa, que luego llegó el hijo de Soldán, que tiene problemas de salud mental y vivió una situación muy delicada.

En ese marco, Parra detalló que además de los quehaceres domésticos fue acompañante terapéutico y relató un episodio de agresión física por parte de Silvito, el hijo mayor del animador, al asegurar que Cuando él (Silvito) estaba violento con un brote psicótico, me agarró del cuello. Además de este hecho, la mujer denunció haber recibido pagos no oficiales en efectivo dentro de un vehículo.

Ante estas acusaciones, el ícono eterno de la televisión ofreció su descargo y cuestionó las intenciones de la denunciante al afirmar que A todo el mundo le tienta salir un poco en televisión.

El locutor recordó que inicialmente la mujer Era una chica maravillosa, fantástica, Marta la adoraba. Después tuvo un quiebre en su vida y cambió, convirtiéndose según su visión en una enemiga.

Asimismo, el presentador invirtió la acusación sobre el trato hacia Moreno y sostuvo que Le hizo mucho daño a Marta, tengo testigos de todo. Según su relato, la ex empleada No la trataba bien, le gritaba a una persona mayor, que necesitaba que sea amable.

Soldán expresó su malestar por la repercusión mediática del caso manifestando que Que esta muchacha, antes de que hayan comenzado las conversaciones con los abogados, haya venido a desprestigiarme, es muy feo.

También mencionó una supuesta amenaza previa de Parra, quien habría dicho que El día que me vaya de acá, lo primero que voy a hacer es hacerlo m... al viejo por televisión. El animador, que aclaró nunca haber entrado al departamento, confirmó que debió contratar representación legal de urgencia para responder a la carta documento enviada por la mujer mientras se prepara para el juicio.