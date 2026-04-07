Nicole Neumann desesperada tras enterarse que una de sus hijas estuvo internada

Nicole Neumann aprovechó un traslado en vehículo para detallar cómo vivió el fin de semana largo de Pascuas, el cual estuvo marcado por un incidente de salud familiar.

La modelo manifestó su postura sobre estos días de receso al decir que "Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado". En su relato, profundizó sobre las dificultades de la rutina doméstica durante estas fechas señalando que "Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso".

El motivo central de su preocupación fue el ingreso de una de sus hijas a un centro asistencial. Sobre este punto, aclaró que "Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando". Sin identificar específicamente a cuál de las tres adolescentes se refería, Neumann concluyó que "Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita".