La espera terminó para el mundo azul y oro. Luego de dos años de ausencia, Boca Juniors regresa este martes al certamen más prestigioso del continente. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Claudio Úbeda visitará a Universidad Católica en el Claro Arena de Chile, en el marco de la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

Para este estreno, el entrenador xeneize decidió no guardarse nada y pondrá en cancha a su "once de gala", con una única excepción obligada bajo los tres palos.

Brey al arco y el regreso de los referentes

La gran ausencia es la de Agustín Marchesín. El experimentado arquero continúa recuperándose de un desgarro grado III en el aductor derecho sufrido ante Instituto. Si bien viajó con la delegación, el arco será defendido por el juvenil Leandro Brey, quien viene demostrando seguridad cada vez que le toca suplantar al titular.

En la zona defensiva, tras la rotación que Úbeda dispuso en la victoria ante Talleres, vuelven los habituales: Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco. Sin embargo, la noticia que más celebra el hincha es el retorno de la jerarquía al mediocampo con la presencia del capitán Leandro Paredes (quien descansó tras su paso por la Selección ante Zambia) y de Santiago Ascacíbar, ya recuperado de su lesión muscular.

Aranda, el nexo para los goleadores

La gran revelación, Tomás Aranda, seguirá ocupando el rol de enganche, aprovechando su excelente momento y rápida adaptación a la Primera División. Arriba, la potencia goleadora estará asegurada con la dupla conformada por la "Bestia" Miguel Merentiel y el paraguayo Adam Bareiro.

Formación y datos del partido

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 21.30.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Estadio: Claro Arena (Chile).

Con este panorama, Boca inicia una nueva ilusión continental buscando pisar fuerte en territorio trasandino para empezar a encaminar la clasificación en una zona que promete ser muy disputada.