El emotivo regreso de Daniela Ballester a la TV luego de su ACV

Daniela Ballester regresó este martes 24 de marzo a la pantalla de C5N tras superar un complejo cuadro de salud. La periodista se reincorporó a la conducción de El diario junto a Julián Guarino, luego de haber sufrido un ACV hemorrágico el pasado 19 de febrero.

Durante la apertura, la conductora expresó emocionalmente "¡Hola a todos! Gracias por el aguante. Qué lindo es estar acá. Estoy muy contenta y agradecida por el cariño". La noticia de su estado se conoció inicialmente a través de redes sociales por el periodista Pablo Montagna, confirmándose luego que "Daniela Ballester se recupera felizmente de un ACV hemorrágico sin secuelas".

A pesar de la gravedad del episodio, la comunicadora manifestó que "atravesé un proceso difícil, pero no quiero victimizarme". Según relató, el cuadro inició con un dolor de cabeza intenso y molestias en el cuello.

"El proceso empezó con un dolor de cabeza fuertísimo y una imposibilidad de mantenerme en pie en mi casa. Me di cuenta de que estaba pasando algo grave. Tuve un diagnóstico y afortunadamente estuve bien siempre. Luego el dolor de cabeza se controló y me permite tener una vida normal. Estoy agradecida de estar bien y sentirme bien", detalló sobre los síntomas que la llevaron a buscar ayuda de urgencia.

Con un ramo de flores en sus manos y lágrimas en los ojos, la periodista reflexionó sobre la fragilidad de la salud y el estilo de vida saludable que lleva. "Uno no se espera en ningún momento que le pase algo así. Voy al gimnasio, no tomo alcohol y no fumé nunca. Sin embargo, me tocó. Fueron bastantes días y con miedos", comentó mientras destacaba que "hay que disfrutar la vida y cada minuto porque de pronto, en un momento, parece que en cinco minutos todo se puede terminar".

Durante su internación, Ballester mantuvo contacto con la prensa y aseguró que "tuve un ACV hemorrágico. Acá son de primera, me miman un montón. Por suerte sin secuelas". En ese entonces ya se sentía recuperada, afirmando que "estoy igual que el día previo al ACV. Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo".

Tras el alta, reiteró su gratitud al señalar que "gracias a Dios, pude pedir ayuda y tengo la posibilidad de estar así como estoy, por eso no me pregunto por qué me pasó", añadiendo que "la vida me dio una nueva oportunidad". Finalmente, reafirmó su estado actual diciendo "estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna", para concluir con un mensaje de fortaleza: "A veces la vida se pone muy difícil y hay que ponerse más fuerte que nunca".