El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando una jornada de miércoles con condiciones de tiempo inestable que irán variando a lo largo del día. Se espera que la humedad y la nubosidad sean las protagonistas, aumentando la probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

Para la mañana del miércoles 11 de marzo, se prevé la presencia de chaparrones, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 22°C, mientras que los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Ya durante la tarde, el pronóstico indica la posibilidad de tormentas aisladas, manteniendo un rango de probabilidad de lluvias similar al de la mañana (10-40%). Se espera un ascenso térmico, con una temperatura máxima que llegará a los 29°C. La velocidad del viento aumentará, registrándose vientos del noreste de 13 a 22 km/h.

La noche del miércoles presentará el panorama más inestable de la jornada, con tormentas y una alta probabilidad de precipitación que se ubicará entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 25°C, y el viento rotará al sector sudeste, manteniendo una velocidad de 13 a 22 km/h.

Perspectivas para el jueves 12 de marzo

De cara al jueves, el SMN pronostica una madrugada con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvias (0-10%). La temperatura será de 18°C, con vientos leves del sector sur que soplarán entre 7 y 12 km/h.

La mañana del jueves continuará con condiciones similares, manteniéndose parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. El termómetro marcará los 23°C, con vientos del sur de 7 a 12 km/h.

Por la tarde, se espera un nuevo aumento de la inestabilidad con la llegada de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación será del 10% al 40%, en una jornada que registrará la temperatura más alta del período, alcanzando los 30°C. Los vientos serán del sector sudeste, con una intensidad de 13 a 22 km/h.

Finalmente, la noche del jueves volverá a presentar un cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas. La temperatura descenderá a 26°C y los vientos, provenientes del sur, tendrán una velocidad de entre 7 y 12 km/h.