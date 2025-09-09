Economía > Respaldo internacional
El FMI apoyó las medidas cambiarias del Gobierno tras la caída en las urnas
POR REDACCIÓN
El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó al Gobierno nacional tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las recientes intervenciones en el mercado cambiario. En un comunicado, la portavoz del organismo, Julie Kozack, aseguró que el personal técnico del Fondo trabaja “estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.
El FMI expresó su apoyo al esquema cambiario y monetario del Ejecutivo, luego de que el Ministerio de Economía interviniera sobre el dólar oficial. “Respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó Kozack. El mensaje fue replicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartió el párrafo traducido al español en sus redes sociales.
La última vez que el Fondo había manifestado públicamente su apoyo al Gobierno fue a fines de julio, cuando el directorio aprobó un desembolso por USD 2.000 millones tras la primera revisión técnica. Desde entonces, la economía argentina atravesó semanas de alta volatilidad, con subas en las tasas de interés, el desarme de las Lefi y un ajuste en los encajes bancarios para controlar la liquidez.
El FMI, no obstante, nunca emitió opinión pública sobre las medidas vinculadas a las Lefi, ya que no estaban contempladas en la hoja de ruta del programa firmado en abril. Con esta nueva declaración, el organismo vuelve a respaldar la continuidad del plan económico libertario en medio de un escenario político marcado por la derrota electoral.
