San Martín de San Juan se prepara para una nueva noche de fútbol en el estadio Hilario Sánchez este sábado 8 de noviembre a las 21:30 horas. El Verdinegro recibirá a Lanús en un encuentro clave ante su gente, ya que necesita sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación. Desde la institución confirmaron los detalles del operativo de ingreso y recomendaron a los hinchas asistir con tiempo para evitar demoras.

Las puertas del estadio se abrirán a las 19:45 y los accesos estarán organizados según el tipo de socio y la ubicación de cada tribuna. Los socios plenos y protectores verificados podrán ingresar mediante Face ID o con el código QR, mientras que los socios fútbol deberán hacerlo con código QR o presentando el DNI.

En cuanto a los accesos, se detalló que la Popular Norte estará habilitada por el lateral de Circunvalación; la Platea Oeste, por calles Lautaro y Montaño; y la Platea Este, por calle Mendoza.

Desde el club pidieron a los simpatizantes respetar los puntos de ingreso y llegar con anticipación para facilitar el control y garantizar un acceso ordenado al estadio.

Con la expectativa alta y el apoyo de su público, el Verdinegro buscará hacerse fuerte en casa frente al Granate, en un partido que promete buen marco y emociones en Concepción.

Cómo llegan San Martín (SJ) y Lanús al duelo

El elenco dirigido por Leandro Romagnoli parecía condenado al descenso hace algunas fechas, cuando los resultados no se le daban y se hundía en los promedios. Sin embargo, encadenó cinco partidos sin derrotas y mantiene la esperanza de salvarse, e incluso de pelear un lugar en los playoffs si logra sumar en las dos fechas restantes.

En su última presentación, igualó 0 a 0 ante Godoy Cruz en el clásico cuyano.

Por su parte, Lanús llega tras caer 2 a 1 frente a Banfield en el clásico del sur. A pesar del traspié, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un semestre sólido, con una racha previa de diez encuentros invicto, que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares de la Zona B y por clasificar a competencias internacionales. Además, el Granate disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el próximo 22 de noviembre en Asunción.

Probables formaciones

San Martín (SJ):

Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horacio Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.

Lanús:

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido