El gobernador destacó la oferta que se les hizo en paritaria a los docentes

El gobernador Marcelo Orrego se refirió al encuentro de paritarias que se realizó ayer, entre los gremios docentes y las autoridades provincia, en el que se rechazó la propuesta del gobierno. Orrego argumentó que la Provincia hizo el máximo esfuerzo, teniendo en cuenta el contexto económico y la eliminación del FONID (Fondo Nacional del Incentivo Docente) por parte de Nación.

"Este gobernador no escatimó ni un segundo, tras la decisión del gobierno nacional, y optamos por darlo nosotros. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Yo entiendo que la educación es prioritaria en San Juan, pero tenemos que entender el contexto y todos tenemos que hacer un esfuerzo", dijo el mandatario local.

Asimismo agregó que se actualizó el FONID, además se otorgó un bono y el aumento, lo que calificó como un gran esfuerzo, sin descuidar la realidad de todos los sanjuaninos, que no están exentos a los embates de la economía. "El ofrecimiento que hicimos es lo que podemos cumplir. Soy un hombre de palabra, y no puedo prometer algo con lo que después no voy a poder cumplir", dijo para finalizar.