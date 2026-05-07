La Justicia avanzó en la investigación del siniestro vial protagonizado por el juez de Faltas Enrique Mattar y confirmó una de las medidas más importantes del caso: el secuestro del vehículo con el que habría participado del choque ocurrido en Capital. El fiscal Roberto Ginsberg explicó que Mattar fue localizado luego de retirarse del lugar del hecho y que, tras distintas pericias, se comprobó su participación en el episodio. Además, se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 17:20 en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio. Según detalló Ginsberg, la investigación comenzó luego de un llamado al 911 que alertó sobre un siniestro vial en el que uno de los conductores se había dado a la fuga. Personal judicial y policial llegó rápidamente a la zona y, en paralelo, se informó que el otro involucrado había sido demorado en un control policial ubicado en el Acceso Sur.

Tras ser localizado, Mattar permaneció demorado hasta cerca de la medianoche mientras avanzaban las medidas judiciales correspondientes. Durante ese procedimiento se dispuso el secuestro del Volkswagen Up para realizar las pericias mecánicas y criminalísticas. “Fue identificado Enrique Mattar. En un primer momento negó haber participado del siniestro, pero a través de testimonios presenciales y otras medidas se logró constatar su intervención en el hecho. El vehículo fue radiado y se hicieron todas las pericias correspondientes”, confirmó Ginsberg a DIARIO HUARPE.

Además, al juez de Faltas se le practicó el test de alcoholemia, que dio resultado negativo. El fiscal aclaró que, debido a que la causa fue caratulada como lesiones leves agravadas, no correspondía ordenar la detención formal del acusado. “Se actuó como en cualquier hecho de estas características. Eventualmente, la pena prevista sería de cumplimiento condicional”, explicó.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Unidad Fiscal, Mattar circulaba en un Volkswagen Up por calle 9 de Julio en dirección este-oeste. En tanto, el motociclista esperaba la habilitación del semáforo sobre avenida Rawson para avanzar.

La investigación sostiene que cuando la luz cambió a verde para la moto, el automóvil conducido por Mattar atravesó la intersección y terminó impactando contra el costado delantero derecho del rodado menor. El motociclista sufrió lesiones que, según las primeras evaluaciones médicas, serían leves.

“Gracias a Dios el damnificado se encontraba lúcido y consciente. Incluso se le pudo tomar declaración en el hospital Rawson”, explicó Ginsberg al brindar detalles sobre el estado de salud de la víctima.

La sospecha sobre el semáforo en rojo

Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta maniobra imprudente previa al impacto. Según indicó el fiscal, existen elementos que apuntan a que Mattar habría cruzado el semáforo en rojo antes de producirse la colisión.

“No solo se habría retirado del lugar, sino que además en principio habría pasado el semáforo en rojo ubicado en la intersección”, sostuvo el funcionario judicial. Esa situación quedó incorporada al expediente junto con los testimonios y las pericias realizadas sobre el vehículo secuestrado.