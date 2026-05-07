Una investigación judicial en cinco provincias permitió desmantelar una presunta organización dedicada a la falsificación y comercialización de cigarrillos ilegales, evasión fiscal a gran escala y posible lavado de activos. El caso, que abarca a Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis, fue calificado como “el hallazgo más importante de los últimos 15 a 20 años” por el fiscal federal Pedro Rebollo.

La estructura operaba con un circuito completo que iba desde la producción de cigarrillos apócrifos en una fábrica clandestina en San Luis hasta su distribución y venta a través de una red de mayoristas y minoristas en distintas regiones del país. Según la investigación, la organización contaba con división de roles, continuidad en el tiempo y mecanismos sofisticados de ocultamiento.

Uno de los productos más difundidos era la marca “Boxer”, que no está registrada, utilizaba estampillas fiscales falsas y no cumplía con ninguna de las normativas legales para su comercialización.

Los investigadores identificaron tres grandes núcleos operativos. El entrerriano, con base en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay; el cuyano, con presencia en San Juan, San Luis y Mendoza; y el bonaerense, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, todos conectados en una misma red de distribución.

El centro de la operación era un galpón ubicado sobre la avenida Sarmiento, en San Luis, donde se detectó la fabricación clandestina. Durante el allanamiento, los agentes encontraron maquinaria en funcionamiento, olor a tabaco y movimientos compatibles con la producción ilegal.

Pero el dato más alarmante fue el hallazgo de trabajadores en condiciones de explotación, que vivían en el lugar. “Había camas, colchones, cocina y ropa de cama, lo que hace presumir que los empleados permanecían allí”, señalaron fuentes del caso. Además, se descubrió una puerta secreta utilizada para ocultar la actividad.

Desde la investigación remarcaron el nivel de complejidad del esquema: “El nivel de sofisticación y ocultamiento no tiene antecedentes recientes”, y agregaron: “Es el hallazgo más importante en los últimos 15 a 20 años”.

Según consta en el expediente, la organización no solo falsificaba marcas y estampillas, sino que también evadía impuestos a gran escala y está bajo investigación por posible lavado de activos. La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.