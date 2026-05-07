Recetas para preparar chipa casero, tradicional y versiones saludables

Pocas cosas tienen tanto poder de tentación como un chipá recién hecho que sea crocante por fuera y elástico por dentro. Este clásico del litoral, el sur de Brasil y Paraguay tiene raíces guaraníes y evolucionó con los lácteos traídos por los jesuitas. Hoy existen más de 70 tipos, desde bolitas hasta aros o panes. En Paraguay el 93% de los hogares lo consume y tiene su día nacional el segundo viernes de agosto.

La receta tradicional lleva 500 g de fécula de mandioca, dos huevos, 100 ml de leche y 100 ml de aceite o 80 g de manteca. Se mezcla con 250 g de queso semiduro, 150 g de muzzarella y una cucharadita de sal. La clave es "no amasar de más" puesto que según los expertos "apenas unir los ingredientes alcanza para conservar la textura liviana". Luego se forman bollitos y se hornean a 200 grados entre 18 y 22 minutos.

Para la opción keto se usan dos tazas de mozzarella, 100 g de queso crema, un huevo, una taza de harina de almendras, dos cucharadas de queso rallado y una cucharadita de polvo de hornear. Sobre este resultado se explica que "la textura queda más húmeda y menos elástica, pero muy sabrosa y saciante". Se cocina a 180 grados entre 15 y 18 minutos. También existe el chipá relleno con muzzarella, jamón, queso azul, tomates secos o panceta. Se indica que "conviene usar rellenos fríos y secos para evitar que la masa se abra en el horno".

Otras variantes incluyen nuez, hierbas frescas, parmesano, ají molido o una versión dulce con membrillo. La freidora de aire es una gran aliada porque "permite lograr una superficie dorada y crocante sin necesidad de encender el horno". Se debe precalentar a 180 grados y cocinar de 10 a 15 minutos. Se sugiere "no llenar demasiado la canasta: necesitan espacio para expandirse". Es útil poner papel manteca perforado o aceitar la base y dar vuelta las piezas a mitad de cocción, considerando que los rellenos pueden llevar dos o tres minutos extra. Dejar la masa 20 minutos en la heladera ayuda a que queden más aireados.