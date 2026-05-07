El motivo por el que Icardi mintió y no puede vender la casa de los sueños

La imponente vivienda que alguna vez fue el refugio de felicidad para la familia Icardi-Nara hoy se encuentra en el centro de una disputa legal que parece no tener fin. Mientras Yanina Latorre aseguraba hace unos días en SQP que Mauro Icardi finalmente se había desprendido de la mansión en Nordelta para cerrar un capítulo de conflictos, nuevas informaciones aseguran que la operación sería legalmente imposible.

El periodista Gustavo Méndez brindó una versión totalmente distinta este jueves 7 de mayo en La Mañana de Moria tras consultar directamente con sus allegados. Al respecto, el comunicador fue tajante al afirmar que "La casa está embargada y aunque algunos dicen que por una letra chica del contrato sí podría venderla, a mi me dicen que no". Según su relato, él mismo decidió haber "ido a las fuentes" para obtener la confirmación de que el inmueble sigue perteneciendo al futbolista.

La raíz del conflicto legal se remonta a abril de este año, cuando la abogada Ana Rosenfeld confirmó que la propiedad fue alcanzada por un embargo. El motivo principal radica en que el jugador no habría cumplido con el pago de la cuota alimentaria correspondiente. Según detalló Marina Calabró en Lape Club Social, la cifra inicial de la medida rondaba los 232.443 dólares, a los que se sumaban otros 100.000 dólares en concepto de intereses.

Sin embargo, la presión judicial aumentó recientemente. Wanda Nara solicitó una ampliación del embargo para que el monto total alcance los 600.000 dólares más los intereses generados. Esta situación deja a Icardi en una posición complicada, ya que no podría vender el inmueble sin antes cancelar la deuda pendiente, algo que según los registros actuales todavía no ha ocurrido. La disputa por el patrimonio sigue sumando capítulos mientras la justicia mantiene el freno sobre la lujosa vivienda.