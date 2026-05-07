Karina Milei, Santilli y Menem visitaron una calera en Sarmiento junto a Marcelo Orrego

En el marco de las celebraciones por el Día de la Minería y la intensa agenda de la Expo Minera 2026, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó hasta el departamento Sarmiento, junto a una comitiva del Ejecutivo nacional, para conocer de cerca el potencial industrial de la provincia. La funcionaria nacional estuvo acompañada por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en una visita que subrayó el respaldo de la Casa Rosada al desarrollo productivo local.

La comitiva, de la que también formaron parte el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recorrió las instalaciones de Caleras San Juan S.A. en la localidad de Divisadero. Allí fueron recibidos por directivos de la firma, funcionarios provinciales y el intendente sarmientino, Alfredo Castro.

Tecnología y sustentabilidad en Divisadero

Durante la recorrida, el gerente general de la empresa, Raúl Cabanay, guio a las autoridades por los sectores clave del complejo, destacando el uso de hornos con tecnología de punta a nivel mundial. Uno de los puntos que más interés despertó en los funcionarios nacionales fue el perfil ecosustentable del proyecto, que incluye un plan de forestación con más de 1.300 especies.

Cabanay detalló además el ambicioso objetivo energético de la planta: "Contamos con un parque fotovoltaico al que recientemente se sumaron 4,7 megavatios para intentar abastecer el 100 % del consumo mediante energía solar", explicó el empresario. Esta apuesta por la innovación tecnológica posiciona a la calera como un referente de eficiencia en la región.

El impacto en la comunidad local

Más allá de los fierros y la producción, la visita puso el foco en el componente social de la industria minera en San Juan. Desde la firma destacaron ante Karina Milei y Marcelo Orrego que el 90 % de los trabajadores son residentes del departamento Sarmiento, reforzando el concepto de arraigo y generación de empleo genuino.

Otro dato que no pasó desapercibido fue la inclusión de género en un sector históricamente masculinizado: el 22 % de la plantilla de la calera está compuesta por mujeres. Para los directivos, este avance es un "motivo de orgullo" que se alinea con el cambio de paradigma que vive la minería argentina en este 2026. La jornada cerró con un firme mensaje de trabajo conjunto entre Nación y Provincia para potenciar las exportaciones y la inversión tecnológica en el sector.