Quién es la famosa que le robó el programa a Karina Mazzocco en América

América TV atraviesa un fuerte proceso de cambios tras el anuncio del final de A la tarde. El ciclo conducido por Karina Mazzocco llegará a su fin después de cinco años y ya se conocen detalles sobre quiénes ocuparán ese lugar. Sabrina Rojas y Tartu son los elegidos para liderar la nueva franja horaria hacia fines de mayo.

Aunque muchos esperaban el regreso de Pasó en América, Ángel de Brito aclaró el panorama sobre lo que vendrá. Según el periodista, "El programa de Sabrina y Tartu no será Pasó en América. No será de archivos, sino un programa de debate y temas del día, mayormente de espectáculos". Esta apuesta busca renovar el aire con un estilo diferente.

El conductor de LAM también dio precisiones sobre el equipo que acompañará a la dupla titular. En este sentido, el comunicador explicó que "No estarán ni (Martín) Salwe ni (Natalie) Webber, que ya están en otros ciclos". A pesar de la expectativa del público, todavía no trascendió el nombre oficial del programa ni la fecha exacta para el esperado debut.

La salida de Mazzocco generó un clima de nostalgia y mucha sensibilidad en el estudio. La conductora confirmó la noticia con sentida emoción y aseguró sentirse "muy triste" por el cierre de esta etapa profesional. Sus compañeros también vivieron el momento conmovidos, como fue el caso de Luis Ventura, quien se despidió bastante emocionado.