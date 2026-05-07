Un hallazgo que alertó a los vecinos de Sarmiento el pasado miércoles por la tarde terminó por ser esclarecido como un accidente sin intervención de terceros. Cerca de las 14:00 horas, una mujer que reside en Cochagual fue encontrada tendida sobre el pavimento en el cruce de la Ruta 319 y la calle Dominguito, a pocos metros de la Avenida Cabecera de Media Agua. Aunque en un primer momento las versiones indicaban un posible choque y fuga, la investigación fiscal determinó que la motociclista perdió el control de su vehículo por motivos que se intentan establecer.

El fiscal Roberto Ginsberg brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre el giro que tomó la causa tras las primeras pericias:

“En un principio se habló de un accidente de tránsito donde una chica en una motocicleta se encontraba tendida en la ruta, pero después con el correr del tiempo se descartó cualquier intervención de otro vehículo, es decir, que fue una caída ella sola en la motocicleta”.

El funcionario explicó que el trabajo del personal de Criminalística fue clave para descartar la participación de otro rodado en la escena.

Gravedad de las lesiones y traslado

La víctima fue auxiliada de inmediato en el lugar debido a la severidad de sus heridas, especialmente en la zona de la cabeza. Tras una primera asistencia en el hospital local de Sarmiento, fue derivada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece bajo estricta observación médica.

“Tenía un fuerte golpe en la cabeza, una fractura de cráneo. Se le realizó una tomografía y todas las medidas necesarias”, detalló Ginsberg respecto al estado de salud de la joven.

Debido a su condición, la mujer no pudo prestar declaración formal sobre lo sucedido: “Ella la verdad que no ha podido precisar por el estado en que se encontraba, pero sí había hablado con la madre. Nosotros procedimos a entrevistar a la madre y confirmamos esto que manifesté previamente”.

Una escena particular

Uno de los puntos que generó confusión al inicio de la investigación fue la ausencia del vehículo en el lugar del hallazgo. Según precisó el fiscal, esto se debió a una acción de los familiares de la víctima antes del arribo de las autoridades.

“La particularidad tenía que la familia había llegado, también la había asistido y se habían llevado esta motocicleta”, indicó Ginsberg.

Hasta la mañana de este jueves, el parte médico indicaba que la joven “continúa internada” en el nosocomio capitalino, mientras se espera su evolución tras el fuerte impacto. Las autoridades investigan además si, al momento del accidente, la mujer circulaba sin el casco reglamentario, dado el carácter de la lesión craneal sufrida.