Estafa millonaria en San Juan: la causa pasará a la Justicia federal

La presunta estafa financiera por más de $2.800 millones que sacude a San Juan podría dar un giro clave en las próximas horas: la causa quedaría bajo competencia de la Justicia Federal debido a que la firma investigada operaba en el mercado bursátil y estaba alcanzada por controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las denuncias apuntan contra responsables de Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A., señalados por inversores que aseguran haber perdido todos sus ahorros tras el cierre de las oficinas y la desaparición de fondos. La investigación comenzó en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Nicolás Alvo.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que el expediente podría derivarse al fuero federal.

“Estamos recibiendo informes de la CNV y entendemos que no es competencia nuestra”, señalaron desde el ámbito judicial.

Explicaron además que “los informes de la Comisión Nacional de Valores son documentos técnicos y financieros cuya fiscalización corresponde a Nación, porque el mercado de capitales requiere regulación uniforme”. El dato toma relevancia porque la empresa denunciada estaba habilitada para operar en bolsa, un aspecto central en la definición de la competencia judicial.