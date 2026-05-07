Se pasó de tóxica: Nazarena Vélez reveló el límite que le marcó a su novio

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño han logrado construir un vínculo sumamente sólido tras compartir más de seis años de historia en común. Durante una charla sincera en el programa Storytime de Bondi Live, la actriz se animó a dar detalles sobre los acuerdos internos que protegen su convivencia diaria.

Si bien hace poco tiempo recordó a su hermana Jazmín a 16 años de su trágica muerte con un mensaje conmovedor, actualmente la panelista se muestra muy enfocada en cuidar la paz de su presente sentimental junto al hombre con quien se la vio recientemente celebrando el cumpleaños de Ángel de Brito.

Uno de los puntos más sensibles dentro de la pareja tiene que ver con el pasado mediático de la artista y cómo este impacta en la sensibilidad de su compañero. Nazarena fue contundente al explicar la dinámica que manejan puertas adentro para evitar cortocircuitos innecesarios.

La artista reveló que "Al Bocha no le gusta que yo hable de mis ex, entonces no hablo" como una forma de respetar el bienestar de Santiago. Para ella, esta postura del Bocha es totalmente comprensible y la asume sin cuestionamientos. Según sus propias palabras, "Es válido que le moleste. Él no habla nunca de con quién estuvo", lo que marca una reciprocidad clara en el manejo de la intimidad.

Incluso en entornos de trabajo o contextos laborales, donde la exposición es constante, ella intenta medir sus palabras para no generar incomodidad. Nazarena admitió que a veces surgen bromas o chicanas sobre sus relaciones anteriores que suelen generar malestar en su hogar.

Al describir estas situaciones entre risas, comentó que "Cuando hacemos alguna chicana con ese tema yo sé que llego a casa y él está con cara de ort. No le gusta para nada", dejando en claro que el humor sobre el pasado tiene un límite muy marcado para el actor.

Para mantener la química y la armonía que los caracteriza desde hace seis años, la actriz tomó la decisión de dejar el pasado afuera de las conversaciones. "Es por eso que evito por completo el tema", sentenció para cerrar su relato sobre los límites claros que permiten que su relación siga creciendo con total tranquilidad.