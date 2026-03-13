El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, un padrón que permitirá reconocer, fiscalizar y supervisar a las asociaciones que integran el sistema en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 224/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y comenzó a regir este viernes.

El nuevo registro funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y busca establecer criterios mínimos de gestión administrativa, financiera y operativa para las entidades que forman parte del sistema. Según los fundamentos de la norma, el objetivo es contar con reglas “claras y simplificadas” para ordenar el funcionamiento y fortalecer la supervisión estatal.

A partir de ahora, el organismo tendrá mayores atribuciones para registrar asociaciones, emitir certificados de inscripción, analizar rendiciones de cuentas y realizar fiscalizaciones periódicas. También podrá aplicar medidas preventivas o proponer la pérdida del reconocimiento en caso de detectar incumplimientos.

La resolución además aprobó un nuevo reglamento para la gestión y rendición de subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el fin de mejorar el control del uso de los fondos públicos destinados a las entidades. El esquema incluye un sistema digital que permitirá estandarizar y dar mayor trazabilidad a las rendiciones.

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Aunque la actividad de los bomberos voluntarios ya está reconocida como un servicio público prestado de manera voluntaria por la Ley 25.054, el nuevo registro introduce un marco administrativo más formalizado para su funcionamiento y control.

Con esta medida, el Gobierno busca ordenar y actualizar el sistema nacional de bomberos voluntarios, considerado clave para la respuesta ante incendios, emergencias y desastres en todo el país, además de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre los recursos que reciben las asociaciones.