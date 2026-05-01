La razón por la que Nico González aún no confirmó que será papá

Nicolás González y Ludmila Isabella están viviendo un momento muy especial pero prefieren mantenerlo bajo siete llaves. Aunque ya transitan el quinto mes de gestación, el delantero de la Selección y su novia optaron por no blanquear la llegada de su primer hijo juntos debido a un contexto sumamente delicado que involucra a la expareja de ella. Según trascendió, el motivo principal del silencio es la tensa relación que Ludmila mantiene con Lautaro Acosta, exjugador de Boca y Lanús, con quien tiene un hijo en común.

En el programa televisivo de chimentos explicaron que hoy el vínculo es nulo y ella está con complicaciones con el ex. El trasfondo incluye episodios de violencia de género denunciados anteriormente y una dinámica familiar que todavía no encuentra la paz. Sobre el pasado de la relación entre Isabella y Acosta, detallaron que fueron y vinieron muchas veces, hasta que arreglaron la parte económica, pero el trato personal sigue roto y actualmente se manejan exclusivamente a través de sus representantes legales.

La situación se vuelve aún más compleja por las versiones cruzadas sobre la crianza del pequeño que vive en Argentina y asiste al colegio local. Mientras ella viaja frecuentemente para acompañar al futbolista, se supo que ella recuperó un poco el diálogo con la familia de él, pero entre ellos no hablan para nada. Por su parte, el entorno del Laucha sostiene una postura diferente respecto a las responsabilidades cotidianas, ya que según la versión de él, él se hace cargo solo del menor mientras Ludmila reparte su tiempo entre Buenos Aires y Madrid.

El romance entre el jugador y la joven comenzó con mucha intensidad después de conocerse, al punto de que al toque de conocerse, ella viajó a Madrid a verlo para consolidar la unión. A pesar de haber blanqueado el noviazgo en el último Año Nuevo, el actual embarazo aparece hoy atravesado por este escenario sensible que incluso afecta los planes laborales de Acosta en el exterior y ruidos mediáticos del pasado de él, como cuando su expareja Paloma afirmó tengo las imágenes al hablar de supuestas infidelidades. Por ahora, el objetivo es ordenar los frentes judiciales antes de dar el paso definitivo hacia la confirmación.