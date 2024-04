El Gobierno nacional de Javier Milei mantuvo una reunión con la Confederación General de Trabajo (CGT), en la cual dialogaron sobre la continuidad de la obra pública. Una de las cuestiones que se trató fue la continuidad de la obra del dique El Tambolar, que fue completamente paralizada a mediados de marzo por no contar con financiamiento. Al parecer, las autoridades están reviendo la decisión de paralizar esta emblemática construcción de San Juan, sobre todo teniendo en cuenta que estaría todo acordado para que Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayoristas Eléctrico) pague todas sus deudas con la provincia. El Gobierno local celebró esta apertura, pero pidió calma por la generación de expectativas.

Este dato fue confirmado a DIARIO HUARPE por el secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, quien comentó que el Gobierno nacional se está dando cuenta que es muy complicado hacer política sin sostener la obra pública. Por lo tanto, la decisión de paralizar El Tambolar está siendo revisada.

Eduardo Cabello, secretario general de la CGT. Foto: Archivo Diario Huarpe.

“Esperamos que haya celeridad, porque no puede ser que sean tan desordenados en algunas áreas y hayan paralizado por completo la obra pública. Ahora hay algunas cuestiones que han empezado a mirar y que analizan no paralizar. Es halagüeño saber que puede ser que Tambolar se pueda volver a reiniciar. Se ha hablado de eso en la reunión y habría una posibilidad”, explicó Cabello.

La clave de la flexibilización del no por parte del Gobierno nacional es que estaría todo acordado para que Cammesa pague las deudas a las provincias. Según indicó el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Alberto Tovares, con el dinero que la empresa envíe a San Juan, podría pagarse a las empresas y reanudar la obra.

“Va a haber una esperanza si Cammesa llega a pagar a las provincias. Esperemos que esto sea real y se vuelva a reactivar”, agregó.

Cabe destacar que Cammesa le debe a San Juan alrededor de USD 65 millones. El gobernador Marcelo Orrego confirmó que se intimó a la empresa para que pagar lo adeudado y, así, tener la posibilidad pagarle a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran Techint y Panedile, encargadas de la construcción de El Tambolar.

El vicegobernador Fabián Martín. Foto: Archivo Diario Huarpe.

Lo cierto es que hasta tanto Cammesa no abone la millonaria deuda a San Juan, la administración local no tendrá la posibilidad de tener la liquidez necesaria para retomar la obra. Por eso, el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, pidió no generar grandes expectativas.

“El Dique El Tambolar generó muchos puestos de trabajo que hoy se han perdido absolutamente todos. El gobernador está trabajando en reanudar esta obra, por ahora no con éxito. Tener esta noticia alienta de manera importante, sin crear demasiadas expectativas, pero esperando que la situación económica de San Juan y de la Argentina vaya mejorando”, manifestó Martín.

El freno a la obra de El Tambolar

El pasado 15 de marzo, Orrego mantuvo una reunión el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo. En este encuentro, el funcionario le bajó el pulgar a la continuidad de la obra del dique El Tambolar, debido a la supuesta imposibilidad de destrabar la deuda de Cammesa con San Juan.

En contrapartida, el gobernador logró mantener el financiamiento necesario para la continuidad del Túnel de Zonda y de la Ruta 40 Sur. Cabe recordar que estos fondos son provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La actualidad de la obra

Hasta el 1 de enero de este 2024, en El Tambolar había alrededor de 1.000 obreros trabajando. Paulatinamente, la cantidad de empleados fue bajando debido a la escasez de fondos.

Tovares contó que actualmente solo quedan 30 obreros en la zona, haciendo trabajos mínimos y esenciales para sostener la viabilidad de la obra.