El Gobierno de Milei oficializó el llamado a sesiones extraordinarias: qué tratarán

Mediante el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional convocó formalmente a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca agilizar el tratamiento de un paquete de leyes considerado prioritario para la gestión, abarcando áreas fiscal, tributaria, laboral, penal y ambiental.

El temario oficial incluye seis proyectos de alto impacto. Entre ellos se destacan la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, fundamental para la planificación estatal del próximo año; la Ley de Inocencia Fiscal, que propone modificaciones al régimen impositivo; y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, iniciativa que busca establecer un marco jurídico para evitar la financiación del déficit con emisión monetaria.

Completan la agenda la Ley de Modernización Laboral, que actualizará el marco regulatorio del empleo; la Reforma del Código Penal, que ajusta definiciones y penas; y la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que modificaría la ley 26.639 vigente.

El Poder Ejecutivo fundamentó la convocatoria en la “necesidad de dotar de un marco normativo actualizado al ciclo político y económico en curso” y para impulsar “políticas urgentes”. No obstante, el tratamiento de estos proyectos promete un cierre de año parlamentario intenso y con debates de fondo, especialmente en temas sensibles como la reforma laboral y la ley de glaciares, que ya generan posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y distintos actores sociales.

La aprobación de este paquete legislativo supone un desafío político considerable para el oficialismo, dado que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Esta realidad obliga al gobierno a negociar directamente con los bloques de los gobernadores, que han ganado un peso decisivo en la nueva configuración del Congreso.

La dinámica parlamentaria se ha trasladado así de los despachos legislativos a la Casa Rosada, donde el oficialismo debe asegurar acuerdos con espacios como Provincias Unidas —que integra legisladores de Santa Fe, Jujuy, Córdoba y Chubut—, la Unión Cívica Radical —donde predominan los intereses de Mendoza—, e Innovación Federal, entre otros. Incluso dentro de la oposición, como en Unión por la Patria, se observan divisiones y bloques provinciales autónomos.

La Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, fue instruida para coordinar la remisión final de los proyectos pendientes, marcando el inicio de una etapa clave para la agenda reformista del gobierno.