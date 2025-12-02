A partir de enero de 2026, los sanjuaninos deberán pagar más por el boleto de colectivo. Así lo anunció Laura Palma, ministra de Gobierno de la provincia, en diálogo con DIARIO HUARPE, tras analizar los aumentos de combustibles, la variación del dólar y los salarios de los choferes. Aunque el monto exacto del incremento aún no está definido, se dará a conocer en las próximas semanas.

Palma explicó que se realizaron varias reuniones con la Secretaría de Tránsito y Transporte y los empresarios: “Se han estado revisando todos los costos. La tarifa está congelada desde junio, pero ha habido aumentos de combustibles y variaciones del dólar que impactan en el valor de las unidades. Por eso, sí habrá un aumento, pero no será este año, será a comienzos del 2026".

En cuanto al valor del boleto, la funcionaria aseguró que se busca impactar lo menos posible en el bolsillo de los sanjuaninos: “No queremos que sea una suba alta, nuestro objetivo es que el impacto para los usuarios sea el menor posible".

El Gobierno aclaró que la actualización se realiza a partir de una fórmula que considera la estructura de costos, los convenios salariales y otros índices que influyen directamente en la tarifa. Además, señaló que los últimos aumentos salariales de los choferes correspondientes a noviembre y diciembre fueron cubiertos parcialmente por el Estado provincial, y ahora “estos gastos se trasladarán a la tarifa oficial”, sostuvo Palma.

Si bien el monto exacto del aumento aún no se dio a conocer, las autoridades lo estarán informando en las próximas semanas, en lo posible antes del inicio del próximo año. Incluso con la actualización, San Juan seguirá manteniendo una de las tarifas más bajas del país, según resaltó la funcionaria.

El aumento llega tras seis meses de estabilidad tarifaria y en un contexto en el que el transporte urbano debe equilibrar costos operativos, salarios y mantenimiento de unidades, garantizando un servicio seguro y eficiente para miles de usuarios.