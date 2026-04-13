Hay fechas que quedan marcadas a fuego en el corazón de una provincia, y para el pueblo sanjuanino, el 13 de abril es sinónimo de gloria. Este lunes se cumplen 13 años de aquella tarde soleada en Concepción donde San Martín no solo le ganó a Boca Juniors, sino que lo goleó, lo bailó y le propinó un 6-1 que todavía resuena en los pasillos del Hilario Sánchez.

Ni en el mejor de los sueños de un hincha verdinegro se hubiera dado un resultado de tal magnitud ante un grande del fútbol mundial conducido, nada menos, que por Carlos Bianchi.

El show de Osorio y una ráfaga de goles

La historia comenzó a escribirse temprano. Apenas a los dos minutos, el colombiano Humberto Osorio aprovechó un error de Burdisso y fusiló a Oscar Ustari para abrir el marcador. A los 20’, Jorge Luna tiró un centro que se le coló al arquero xeneize para el 2-0.

Aunque Santiago Silva descontó de penal para la visita, la reacción local fue inmediata. Lucas Landa, de cabeza, puso el 3-1 antes del descanso, devolviendo la tranquilidad a un estadio que ya empezaba a creer que la hazaña era posible.

Una goleada para la eternidad

En el complemento, San Martín salió decidido a liquidarlo. Osorio completó su tarde soñada con dos goles más para sellar su Hat-Trick, haciendo delirar a la tribuna con paredes y definiciones exquisitas. Finalmente, a los 16 minutos, el histórico Sebastián Penco puso el sexto y definitivo, cerrando una labor colectiva perfecta.

Fue un "Match Point" para el equipo de Rubén Forestello, que nunca antes había marcado seis goles en la máxima categoría, y mucho menos ante un rival de la jerarquía de Boca.

Síntesis de una tarde histórica:

San Martín (SJ): Luis Ardente; Cristian Alvarez, Damián Ledesma, Lucas Landa, Emanuel Mas; Luis Bolaños, Andrés Alderete, Maximiliano Bustos; Jorge Luna; Sebastián Penco y Humberto Osorio. DT: Rubén Forestello.

Boca: Oscar Ustari; Christian Cellay, Matías Caruzzo, Guillermo Burdisso, Clemente Rodríguez; Lautaro Acosta, Federico Bravo, Juan Manuel Sánchez Miño, Nicolás Colazo; Juan Manuel Martínez y Santiago Silva. DT: Carlos Bianchi.

A 13 años de aquel baile, el pueblo verdinegro infla el pecho y recuerda con orgullo que, en San Juan, el gigante se arrodilló ante el fútbol del "Pueblo Viejo".