Adrián “Maravilla” Martínez protagonizó uno de los momentos más insólitos del clásico entre Racing e Independiente al errar un penal de manera inesperada: intentó definir picándola y la pelota se fue por encima del travesaño. Al final de la jornada ese error les costaría el partido que finalizó 0 a 1 perdiendo contra Independiente.

La jugada ocurrió en el primer tiempo, cuando Racing tenía la gran oportunidad de ponerse en ventaja. Tras la sanción de un penal por mano, el delantero se hizo cargo de la ejecución, pero eligió una definición poco habitual que terminó en un fallo que sorprendió a todos.

El intento fue una especie de “Panenka”, una técnica que busca engañar al arquero con un toque suave al centro del arco. Sin embargo, el remate salió demasiado alto y se perdió por arriba, generando incredulidad tanto en los hinchas como en los propios jugadores.

La reacción dentro del campo no tardó en llegar. El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, fue directamente a abrazar al delantero tras el error, en una escena que mezcló sorpresa y tensión. Luego, otros jugadores del Rojo también se acercaron, algunos entre risas y cargadas por la definición fallida.

El episodio elevó la temperatura del clásico, que ya se jugaba con intensidad, y terminó siendo uno de los momentos más comentados del partido. Incluso, el fallo influyó en el desarrollo del encuentro, ya que Racing desperdició una oportunidad clave en un duelo muy parejo.

El penal errado rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue catalogado como uno de los bloopers del fin de semana, tanto por la decisión de picarla como por el desenlace inesperado en un partido de alta tensión.