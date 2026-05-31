Recuperar una sonrisa no solo implica una cuestión estética. También significa volver a masticar correctamente, mejorar la salud bucal, favorecer una buena digestión y recuperar la confianza personal. En una nueva emisión de Salud & Bienestar, programa que se transmite por HUARPE TV a través de la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el odontólogo Fabio Galdeano abordó uno de los tratamientos más utilizados para reemplazar piezas dentarias perdidas: las prótesis dentales.

Durante la entrevista, el especialista explicó que este recurso continúa siendo una de las alternativas más accesibles y efectivas para rehabilitar la boca de pacientes que han perdido uno o varios dientes. “La prótesis dental es uno de los artilugios que tenemos en odontología para volver a sonreír”, señaló.

Según detalló, las prótesis permiten “volver a masticar, volver a sonreír y rellenar los espacios vacíos” que dejan las piezas ausentes, mejorando tanto la funcionalidad como la apariencia de la boca.

Qué tipos de prótesis existen

Las prótesis dentales pueden variar según el material utilizado y las necesidades de cada paciente. Entre las más recomendadas para pacientes jóvenes se encuentran las de cromo cobalto, una estructura metálica resistente y compatible con el organismo.

“El metal nos permite hacerlas mucho más delgadas, más estéticas y más cómodas de llevar”, explicó Galdeano. Además, destacó que este tipo de prótesis ayuda a conservar mejor las estructuras óseas gracias al estímulo generado durante la masticación.

Por otro lado, existen las prótesis acrílicas, confeccionadas íntegramente con materiales plásticos. Aunque suelen ser más económicas, requieren un mayor grosor para garantizar resistencia. Generalmente son indicadas en pacientes con mayor pérdida ósea o en personas de edad avanzada, ya que permiten compensar el volumen perdido y mejorar la apariencia facial.

También existen las prótesis parciales, destinadas a quienes conservan algunas piezas dentarias, y las completas, utilizadas cuando no queda ningún diente en la boca.

El especialista advirtió además sobre las llamadas prótesis flexibles, que suelen ganar popularidad por su comodidad inicial. Sin embargo, aclaró que las recomienda principalmente como una solución provisoria. “Retienen mucha comida, pueden generar mal aliento y no tienen una estabilidad dimensional adecuada”, afirmó.

Adaptación, higiene y cuidados diarios

Uno de los aspectos más importantes del tratamiento es el período de adaptación. Los pacientes que utilizan una prótesis por primera vez suelen necesitar varias semanas para acostumbrarse.

“Al principio los pacientes refieren que hablan como si tuvieran una papa en la boca”, comentó el odontólogo. Sin embargo, explicó que esta sensación desaparece a medida que el cerebro desarrolla nuevos patrones de adaptación para hablar y masticar correctamente.

La higiene constituye otro punto fundamental para garantizar la durabilidad del tratamiento. Galdeano remarcó que las prótesis actuales no deben guardarse durante la noche en un vaso con agua, una práctica muy común décadas atrás.

“Las prótesis tienen que estar en boca todo el tiempo. Solo se retiran para higienizarlas”, indicó.

Además, recomendó cepillar la prótesis después de cada comida utilizando un cepillo exclusivo para ella y evitar el uso de pasta dental directamente sobre sus superficies, ya que puede producir micro rayaduras donde se acumulan bacterias y restos alimenticios.

El especialista también recordó la importancia de cuidar especialmente los dientes remanentes cuando se utilizan prótesis parciales. “Tenemos que empezar a cuidar los dientes que nos quedan porque son los que nos permiten sujetar la prótesis”, enfatizó.

Finalmente, destacó que perder dientes no debe ser motivo de resignación ni vergüenza. Existen tratamientos eficaces y accesibles que permiten recuperar calidad de vida. “No solo es volver a sonreír, sino también volver a masticar y volver a vivir cotidianamente en forma correcta”, concluyó.

Las prótesis dentales continúan siendo una herramienta clave dentro de la odontología moderna. Con una adecuada indicación profesional, buenos hábitos de higiene y controles periódicos, pueden convertirse en una solución duradera para recuperar funcionalidad, estética y bienestar integral.