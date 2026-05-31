La Selección Argentina ya puso primera en su camino hacia el Mundial 2026. Este domingo, gran parte del plantel arribó a Kansas City, en Estados Unidos, donde quedará concentrado durante gran parte de la competencia que comenzará oficialmente el próximo 11 de junio.

La delegación aterrizó al mediodía y poco después se trasladó al hotel que funcionará como base operativa durante la Copa del Mundo. Con la llegada a territorio estadounidense, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició la etapa final de preparación con un objetivo claro: defender el título obtenido en Qatar 2022 e ir en busca de la cuarta estrella.

Entre los futbolistas que viajaron desde Argentina se encuentran Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

En las próximas horas se completará la delegación con la llegada de varios jugadores que viajarán directamente desde sus respectivos clubes. Entre ellos aparecen Lionel Messi y Rodrigo De Paul, provenientes del Inter Miami, además de Emiliano "Dibu" Martínez y Lisandro Martínez, quienes emprendieron viaje desde Inglaterra tras finalizar sus compromisos en Europa.

Los entrenamientos comenzarán este lunes en el complejo del Sporting Kansas City, una instalación moderna que cuenta con varias canchas y que fue elegida por el cuerpo técnico para desarrollar la preparación durante el certamen. El predio se encuentra en una zona estratégica del área metropolitana de Kansas City y será el escenario de las prácticas diarias de la Albiceleste.

Amistosos antes del debut

Antes de iniciar la competencia oficial, Argentina disputará dos encuentros amistosos para ajustar detalles futbolísticos y llegar con ritmo al debut.

El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras en College Station, Texas. Luego, el equipo continuará trabajando en ese estado hasta viajar a Alabama, donde el martes 9 se medirá con Islandia en la última prueba previa al inicio del torneo.

Tras ese compromiso, la delegación regresará a Kansas para encarar la recta final antes de su estreno mundialista.

El camino en la fase de grupos

El debut de la Selección Argentina será el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego viajará a Texas para enfrentar a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania.

Más allá de los desplazamientos puntuales para cada partido, el plan de trabajo contempla que el plantel mantenga a Kansas como centro de operaciones durante gran parte de la primera fase.

Con el plantel comenzando a reunirse y los entrenamientos a punto de empezar, el sueño mundialista ya está en marcha. Argentina inició oficialmente la defensa del título y la ilusión de millones de hinchas vuelve a ponerse en juego.