Provinciales > Anuncio
El IPV sorteará 344 casas que no fueron adjudicadas
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), anuncia la realización de un nuevo Sorteo Público de Viviendas, resultado de un importante esfuerzo para dar respuesta a la demanda habitacional de la provincia.
En esta oportunidad, dijeron que sortearán 344 viviendas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos o falta de documentación por parte de algunos postulantes en sorteos anteriores, o bien porque no contaban con inscriptos. Estas unidades habitacionales están distribuidas en siete barrios ubicados en distintos departamentos de la provincia.
¿Quiénes podrán postularse?
Podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (sólo personas con domicilio en Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio al que aspiren.
Tierras del Norte – 62 viviendas – Departamento: Angaco
El Puerto – 7 viviendas – Departamento: Calingasta
Los Surcos – 5 viviendas – Departamento: Chimbas
El Jagual – 13 viviendas – Departamento: Pocito
Solares del Sur – 190 viviendas – Departamento: Sarmiento
Caraballo II – 61 viviendas – Departamento: San Martín
Tehul – 6 viviendas – Departamento: 25 de Mayo
Inscripción y proceso de selección
Cada grupo familiar podrá inscribirse para participar en un único sorteo, eligiendo un solo barrio, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.
Inicio de inscripciones: 1 de septiembre de 2025
Modalidad: a través de la página web oficial del IPV
Fecha del sorteo: 25 de septiembre de 2025
Además, el IPV informó que hasta el 29 de agosto hay tiempo para actualizar datos (siempre y cuando no lo hayan hecho después de enero de 2017) o inscribirse por primera vez en el padrón, requisito indispensable para participar.
En los próximos días, el Instituto publicará el cronograma completo, que incluirá las fechas de:
Carga y publicación de padrones provisorios por barrio
Consulta de padrones provisorios
Ajustes o correcciones
Cierre y publicación de padrones definitivos