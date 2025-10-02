Este jueves, el joven de 16 años acusado de balear al policía Gabriel Riveros fue entregado por su propia madre en la comisaría de Rawson, quedando a disposición de la Justicia. La causa está a cargo de la jueza de Menores María Julia Camus.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando el joven efectuó cinco disparos contra el uniformado en el barrio La Estación. Riveros recibió tres impactos, dos en la zona torácica y uno en la mano, y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde su estado evolucionó favorablemente y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Publicidad

Según las primeras versiones, el incidente comenzó en Villa San Damián cuando el adolescente, que circulaba en moto acompañado de su pareja, intentó asaltar al policía. Tras la persecución hasta su domicilio, el menor abrió fuego contra Riveros, provocando las heridas.

El adolescente, que contaba con antecedentes por robo, permanecía prófugo hasta que su madre lo llevó voluntariamente a la comisaría de Rawson, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.