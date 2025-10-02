Policiales > Barrio La Estación
El menor que le disparó a un policía en Rawson fue entregado por su mamá
POR REDACCIÓN
Este jueves, el joven de 16 años acusado de balear al policía Gabriel Riveros fue entregado por su propia madre en la comisaría de Rawson, quedando a disposición de la Justicia. La causa está a cargo de la jueza de Menores María Julia Camus.
El violento episodio ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando el joven efectuó cinco disparos contra el uniformado en el barrio La Estación. Riveros recibió tres impactos, dos en la zona torácica y uno en la mano, y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde su estado evolucionó favorablemente y actualmente se encuentra fuera de peligro.
Según las primeras versiones, el incidente comenzó en Villa San Damián cuando el adolescente, que circulaba en moto acompañado de su pareja, intentó asaltar al policía. Tras la persecución hasta su domicilio, el menor abrió fuego contra Riveros, provocando las heridas.
El adolescente, que contaba con antecedentes por robo, permanecía prófugo hasta que su madre lo llevó voluntariamente a la comisaría de Rawson, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.
Icardi le ganó la pulseada a Maxi López y Wanda tras la denuncia por violencia contra uno de sus hijos
Fuerte interna en El Trece: cuáles son los programas cancelados y qué figura se suma para reemplazarlos
Destino San Javier vuelve a San Juan con su nuevo espectáculo Huracán de Amor. El trío se presentará el 4 de octubre en el Auditorio Juan Victoria y, en diálogo con DIARIO HUARPE, Franco Favini destacó el vínculo con el público local y la importancia de mantener vivo el espíritu de las canciones heredadas.
El popular payaso Lunarcito participará del cierre de la campaña “Unidos por el Agua”, que este sábado 4 de octubre reunirá a cientos de vecinos del sureste sanjuanino. La jornada incluirá atención integral a las comunidades y visibilizará el reclamo por el acceso al agua potable, una deuda que lleva más de una década.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, fue detenido en Perú luego de ser buscado por una semana por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela. La clave del operativo fue el testimonio de su novia, quien entregó datos esenciales que permitieron rastrear su ubicación y coordinar su captura internacional.