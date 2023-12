El mensaje de despedida de Alberto Fernández a los trabajadores de la Rosada: "Dejo un país..."

Cuatro días antes de dejar el poder y poco antes de partir a su último viaje internacional a Brasil, el Presidente Alberto Fernández se despidió hoy de los empleados de la Casa Rosada con mensajes cifrados a su sucesor Javier Milei, a la militancia peronista y a Cristina Kirchner bajo una frase muy amplia: "Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando", dijo.

En medio de un acto improvisado, rodeado de sus pocos funcionarios que todavía no renunciaron el Presidente habló ante un puñado de empleados de la Casa Rosada en uno de los patios internos donde destacó que le tocó gobernar "cuatro años muy difíciles, tan difíciles que mucho tiempo no los pudimos compartir en los pasillos de esta Casa Rosada porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia".

Acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y la portavoz Gabriela Cerruti, Alberto Fernández dijo que se quería despedir hoy de los empleados de la Casa Rosada porque mañana estará en Brasil para la cumbre de presidentes del Mercosur y el domingo entregará el poder a Milei.

Mensajes a Milei

"La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner en este tiempo, me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando, el que me sucede, no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 180.000 como el que me toco a mi", dijo el jefe de Estado en una clara señal a su sucesor y las críticas que le endilgó a su gestión el libertario.

En este sentido, Alberto Fernández añadió otra señal para Milei al sostener ante los empleados de la Casa Rosada que "el que me sucede no tiene la tasa de desocupación como me tocó a mi, el que me sucede, va a recibir 7000 obras públicas nuevas en el pais, 4000 terminadas, 3000 en marcha. El que me sucede va a ver 140.000 familias que ya no tienen problemas de viviendas porque el estado se las dio".

También en una clara señal a los planes de Milei de recortar la obra pública en el futuro inmediato Alberto Fernández destacó que si, por el contrario, las obras continúan, "va a haber 95.000 familias nuevas para acceder a sus casas, el que me sucede va a encontrar universidades en marcha".

Covid y Cristina Kirchner

Al reiterar la época que le tocó gobernar en la pandemia el presidente alertó: "si el Covid vuelve a aparecer, ya no tiene que andar recorriendo quien le venda la vacuna porque la hicieron científicos argentinos".

También en otra señal de críticas a su sucesor que anunció recortes en el empleo público Alberto Fernández contrastó ese mensaje con un discurso en el que dijo que "pongo en valor el trabajo de cada funcionario público y empleado del estado, tan injustamente maltratado".

"Me voy con la tranquilidad de haber mejorado el salario de los trabajadores estatales, aunque tengo un enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza", reconoció el presidente Alberto Fernández en un breve discurso pronunciado este miércoles ante empleados estatales.

La mención sobre la pobreza fue una suerte de respuesta al informe del Observatorio de la deuda Social de la UCA que ayer informó El Cronista donde la pobreza subió al 44,7% y la indigencia al 9%.

En el último pasaje de su mensaje a los empleados de la Casa Rosada Alberto Fernández lanzó una señal de indirectas a Cristina Kirchner que está cuestionada por la justicia en causas de presunto enriquecimiento ilícito.

En este sentido, el Presidente destacó: "Me voy por la puerta que entré, con el mismo auto con el que entre y me voy a la misma casa de donde salí, espero poder mirarlos a los ojos, entre ustedes y yo sabemos que trabajamos por la gente".