La ciencia no solo vive en los laboratorios y las pizarras llenas de fórmulas; este sábado, el conocimiento se traslada al corazón de la Capital sanjuanina para encontrarse cara a cara con la gente. En el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, el Centro Cultural Conte Grand se prepara para recibir la tercera edición del festival Crear ConCiencia.

La cita es este sábado 11 de abril, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita. Es una invitación abierta para que grandes y chicos puedan "meter mano" en el mundo de la innovación y descubrir qué están haciendo hoy los profesionales de nuestra provincia.

Un puente entre el laboratorio y la comunidad

Esta iniciativa, que ya se convirtió en un clásico del calendario local, es impulsada por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El objetivo es simple pero ambicioso: acercar el conocimiento científico al público de una manera lúdica, estimulando el interés por la innovación y el desarrollo tecnológico sanjuanino.

La respuesta de los sanjuaninos en años anteriores fue contundente. Las ediciones de 2024 y 2025 reunieron a más de 150 expositores y convocaron a una multitud que superó los 10.000 visitantes. Este año, la apuesta se renueva con stands interactivos, talleres prácticos y espacios de diálogo directo con quienes día a día trabajan para mejorar nuestra realidad a través de la ciencia.

Para todos los gustos

El festival propone una agenda variada donde instituciones educativas y organizaciones vinculadas al sector presentarán sus proyectos más ambiciosos. Desde robótica hasta biotecnología, pasando por experiencias interactivas que prometen dejar a más de uno con la boca abierta.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación ha hecho extensiva la invitación a toda la familia, destacando que es un espacio ideal para que los más jóvenes encuentren su vocación y se sientan inspirados por el talento local que cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.