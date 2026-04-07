El centro sanjuanino tendrá un color y un aroma diferente este miércoles 8 de abril. La Feria Agroproductiva abandona por un momento su escenario habitual para trasladarse a la Plaza Seca del Centro Cívico, ofreciendo a los trabajadores de la zona y a los transeúntes la posibilidad de llevarse lo mejor de nuestra tierra a casa.

Fuentes del Ministerio de Producción destacaron que será desde 9:30 a 13:30. en el corazón administrativo de la provincia. La propuesta permite que el consumidor acceda a productos de excelente calidad a precios mucho más competitivos, mientras que el productor recibe el valor justo por su esfuerzo.

En los stands se podrá encontrar una amplia variedad de mercadería: desde frutas y verduras de estación recién cosechadas, hasta productos con valor agregado como dulces, conservas, aceites de oliva, panificación artesanal y mucho más.

Más allá de la compra y venta, la feria se ha consolidado como un espacio de vínculo directo. Es el lugar donde el productor cuenta su historia y el consumidor conoce el origen de lo que pone en su mesa.

La Plaza Seca no será solo un lugar de paso para trámites, sino un ambiente preparado para disfrutar en comunidad y fortalecer la economía de los emprendedores sanjuaninos.