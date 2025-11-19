El papa León XIV confirmó la posibilidad de que la Argentina forme parte de una gira internacional prevista para 2026, y aseguró que su equipo ya está diagramando la agenda de viajes del próximo año jubilar. La declaración fue realizada ante un grupo de periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo.

El pontífice respondió con un enfático “por supuesto” cuando fue consultado sobre su voluntad de viajar por América Latina en 2026, incluso acompañando la afirmación con una risa que dejó entrever entusiasmo por la idea.

Durante el intercambio, León XIV enumeró los posibles destinos que evalúa incluir en su recorrido. Mencionó Fátima, Guadalupe, México, Uruguay, Argentina y también Perú, país con el que mantiene un fuerte vínculo tras haber vivido allí casi cuatro décadas como misionero y obispo antes de ser elegido Papa.

El sumo pontífice explicó que la organización de la gira depende de la compatibilidad con sus compromisos institucionales: “El problema es programar con todos los compromisos”, señaló al remarcar que desea concretar una visita amplia por la región.

Hasta ahora, la agenda internacional confirmada del Papa para los próximos meses incluye solo dos destinos: Turquía y el Líbano. El viaje se realizará entre el 27 y el 30 de noviembre en territorio turco y continuará del 30 de noviembre al 2 de diciembre en tierras libanesas.

Ambos países ya habían sido considerados por Francisco, su antecesor, como destinos posibles para su actividad pastoral, y figuran actualmente como las únicas visitas cerradas en la agenda papal de 2025.