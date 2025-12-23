El parque inflable Dino Jump se queda una semana más en San Juan y con promociones

La propuesta recreativa Dino Jump continuará una semana más en San Juan tras la buena respuesta del público desde su apertura. El parque inflable temático, instalado en el predio del San Juan Rugby Club, anunció su extensión acompañada de precios promocionales, en el marco de las actividades de fin de año y las celebraciones previas a Navidad.

Desde su llegada el 5 de diciembre, Dino Jump se consolidó como una alternativa de entretenimiento familiar que combina juegos, ambientación y gastronomía en un solo espacio. El predio se transforma cada tarde en un escenario de inspiración jurásica, con dinosaurios a escala, sectores interactivos y circuitos diseñados para el juego activo de niños y adultos.

Una propuesta accesible para disfrutar en familia

Uno de los aspectos destacados del evento es que el acceso general al predio y al patio gastronómico es gratuito, lo que permite recorrer el espacio, disfrutar del ambiente y participar de la propuesta musical sin necesidad de adquirir entrada para las atracciones. El circuito principal, Dino Jump, funciona por turnos organizados de una hora, con cupos limitados para garantizar una experiencia ordenada y segura.

En el marco de la extensión, la organización lanzó una promoción especial de Papá Noel, con entradas generales a $8.000 y una opción promocional de dos entradas por $12.000, pensada para facilitar la visita en grupo durante los últimos días de funcionamiento.

Juegos, gastronomía y ambiente festivo

El corazón del parque es el circuito inflable, un recorrido que invita a saltar, trepar y atravesar estructuras temáticas en un entorno cuidado y pensado para distintas edades. A esto se suma un patio gastronómico con diversas opciones y sectores de descanso ambientados, que acompañan la propuesta recreativa con música y espectáculos en vivo, generando un clima distendido desde la tarde hasta la noche.

Días, horarios y ubicación

Dino Jump funciona en el San Juan Rugby Club, ubicado en la intersección de Pellegrini y 12 de Octubre, en el departamento Santa Lucía. El parque abre de 19.30 a 23.30, con turnos que se renuevan cada hora. Las entradas para el circuito pueden adquirirse tanto de manera anticipada como en boletería en el lugar, mientras que el ingreso al predio permanece libre durante toda la jornada.

Con su extensión y precios promocionales, Dino Jump se presenta como una opción distinta para quienes buscan una salida recreativa en San Juan antes del cierre del año, combinando juego, encuentro y un entorno pensado para disfrutar sin apuros.