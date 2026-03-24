El polémico mensaje de Termos Lumilagro tras echar a más de 100 empleados

La tradicional firma Lumilagro desató una fuerte controversia en las plataformas digitales al cuestionar de forma directa la relación entre el empleo y el costo de sus productos.

“¿Ustedes que opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos”, lanzó la marca en un posteo que se volvió viral.

La compañía, que en su momento de mayor actividad llegó a contar con 300 operarios, redujo su personal a solo 100 empleados tras la desvinculación de 170 trabajadores en años recientes mediante acuerdos mutuos.

Ante las repercusiones negativas, la cuenta oficial subió la apuesta planteando si “¿quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?”.

Al respecto, la dirección aclaró que “no hemos despedido a una sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, sobrevivir y volver a crecer. Si por el contrario decidiéramos no adaptarnos, terminaríamos perdiendo con la competencia y cerrando. Esto nos permitirá volver a dar más trabajo”. También enfatizaron que “toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego”.

Desde la cúpula directiva, Martín Nadler explicó que “apagamos el horno porque tenemos mucho stock de termos con botellas de vidrio de la pandemia, cuando era muy conveniente producir. Entonces todavía estamos trabajando con ese remanente. Si bien ahora estamos importando desde China, cuando sea el momento, si vuelve a ser rentable fabricar en la Argentina, podemos retomar la producción sin problemas: la planta está equipada para hacerlo”.

Nadler señaló que el mercado de termos de vidrio sufrió una caída del 60% tras la pandemia y que el avance del contrabando forzó el freno de la fabricación local en 2023. A pesar de los cambios, aseguró que “la recepción fue excelente” en cuanto a ventas recientes.

La firma proyecta una expansión futura afirmando que “con apertura de locales propios, fabricación de parte de nuestros productos, crecimiento de nuestro sector comercial y de diseño e ingeniería, confiamos en que eventualmente no solo podamos darle a los argentinos el mejor producto al mejor precio sino que también volveremos a dar más empleo, quizás incluso más del que teníamos antes”. Actualmente, la planta de Tortuguitas mantiene operativos a 50 empleados directos y 50 indirectos.