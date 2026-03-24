La millonaria cifra que Graciela Alfano exigio para entrar Gran Hermano

La posible incorporación de Graciela Alfano a la casa de Gran Hermano ha generado una verdadera revolución mediática. El periodista Ángel de Brito reveló en el programa Bondi los detalles del explosivo contrato que la diva habría exigido para formar parte de la competencia.

Según detalló el conductor, “Gracielita Alfano pidió cobrar 75 mil dólares por mes”, una cifra impactante que triplica los 25 mil dólares que percibe actualmente Andrea del Boca dentro del reality. De Brito explicó que “el sueño de Alfano es entrar a la casa y hacerle frente a Andrea del Boca, porque sabe que la va a tener de hija”, e incluso bromeó sobre el impacto de su presencia asegurando que “si entra Graciela, Andrea renuncia”. Asimismo, consideró que la estadía de la vedette no sería extensa, ya que “si entra, será por poco tiempo: hace un escándalo, cobra y se va de viaje”.

Por otro lado, la propia Alfano ratificó su interés en el ciclo durante su paso por Gossip, donde admitió con entusiasmo que “estamos barajando la posibilidad de entrar en la casa de Gran Hermano, que es algo que me entusiasmó”.

En sus declaraciones, marcó territorio frente a sus futuras compañeras al asegurar que “voy a cobrar mucho más que Andrea del Boca, porque yo hago el show de otra manera”. La actriz anticipó que su ingreso será fiel a su estilo histórico, afirmando que “yo voy a entrar con todo lo que corresponde a una diva” y destacando su capacidad estratégica al decir que “sé cómo generar situaciones y cómo debatir”.

Finalmente, envió un mensaje filoso a sus detractores y a otras figuras de la televisión al sentenciar que “ya tengo claro que hay un montón que me quieren y un montón que me odian, hay que trabajar para el show. Los dueños de Telefe han aprobado mi participación, están encantados con que yo esté. Lo que sí han dicho es que personas que no trabajen no van a cobrar un sueldo, de eso se tiene que preocupar Susana Giménez”.