¿Culpa de Miley? Emily Osment reveló por qué no estará en el regreso de Hannah Montana

El estreno del especial por el 20 aniversario de Hannah Montana en las plataformas Disney+ y Hulu este martes 24 de marzo generó gran expectativa entre los seguidores de la exitosa producción de Disney Channel.

Sin embargo, la ausencia de Emily Osment, reconocida por interpretar a Lilly Truscott, la mejor amiga de la protagonista, llamó la atención del público. La actriz de 34 años utilizó sus redes sociales este lunes 23 de marzo para aclarar que su inasistencia se debió estrictamente a compromisos profesionales en el set de grabación de su actual proyecto.

Desde el rodaje de la comedia de CBS titulada Georgie and Mandy's First Marriage, donde comparte elenco con Montana Jordan, la intérprete detalló su situación actual. Según expresó la artista a través de un video, “por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestro programa”.

A pesar de no poder participar en el evento, Osment manifestó su gratitud hacia los fanáticos al declarar que “quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años. Estoy muy agradecida de que sigan amando este programa. Me siento muy orgullosa de formar parte de él”.

En una reflexión más profunda compartida en sus redes, Osment destacó el impacto que tuvo la serie en su formación. La actriz aseguró que “Hannah Montana cambió mi vida, me inculcó un respeto de por vida por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un entorno adulto siendo tan joven”

Además, mencionó haber conocido a miles de seguidores a lo largo del tiempo, incluyendo a colegas actuales como Jordan, de quien reveló que “él ha visto todos los episodios, no se dejen engañar”.

Finalmente, Emily cerró su mensaje con una emotiva dedicatoria firmada como su recordado personaje. “No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber formado parte de este programa de televisión único en su generación”, continuó la actriz.

Conmovida por el apoyo constante recibido durante dos décadas, concluyó agradeciendo la oportunidad de seguir vigente en la industria: “Gracias por permitirme entrar en sus hogares y espero seguir allí dentro de muchos años. Jamás estaría donde estoy sin ustedes, trabajando en otro hermoso programa que amo profundamente. ¡De todo corazón, GRACIAS! ♥️ Lilly”.