Revelaron cómo es la relación de Colapinto con la familia de su novia, Maia Reficco

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto ha trascendido las pistas para mostrar un perfil de romántico clásico en su consolidada relación con la actriz y cantante Maia Reficco.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el ciclo televisivo La mañana con Moria, el deportista de 20 años ha logrado integrarse de manera excepcional al círculo íntimo de su pareja apelando a la calidez y a los valores familiares.

Uno de los detalles más llamativos de este vínculo es el contacto frecuente y afectuoso que el joven piloto mantiene con la abuela de la artista, a quien le envía mensajes con regularidad, lo que ha generado una excelente impresión en todo el entorno.

Durante la emisión conducida por Moria Casán, surgió la curiosidad sobre el idioma que utiliza la pareja para comunicarse, dado que Reficco nació en Boston, Massachusetts, el 14 de julio de 2000 debido al trabajo de sus padres.

Méndez fue tajante al explicar la raíz argentina de la familia señalando que los intercambios son “en español, porque la abuela es argentina, como los padres de ella. Le dice 'Hola, ¿qué tal?' a la abuela. Pero ella, por el trabajo de los padres, nació en Boston, Massachusetts”.

Esta conexión bicultural define a la joven, quien es hija de la reconocida coach vocal de estrellas como Chayanne y Tini Stoessel, Katie Viqueira, y se crió en Argentina desarrollando su talento en el canto, el piano y el ukelele.

La aceptación de Colapinto en el seno familiar es total, especialmente por parte de la abuela, quien se encuentra fascinada con el compañero de su nieta por su calidad humana y caballerosidad. Méndez detalló que “la abuela está encantada con el novio de su nieta, pero encantadísima. No porque sea megafamoso, tiene billete, es buen candidato, y está en el mismo nivel de ella”.

Mientras tanto, Maia continúa brillando en su carrera profesional tras su salto a la fama en Nickelodeon con Kally's Mashup y su actual papel como Noa Olivar en la serie de HBO Max Pretty Little Liars, encontrando en sus raíces compartidas el terreno común donde la pareja ha decidido cimentar su historia de amor.