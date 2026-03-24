En medio de los primeros movimientos políticos de cara al futuro electoral, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, sorprendió al posicionar al jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga, como una figura con proyección para la gobernación de San Juan dentro del peronismo. El dirigente bonaerense no dudó en expresar su respaldo al sanjuanino y dejó una definición contundente: “Lo recontra veo como candidato a gobernador, lo veo muy bien y muy preparado”, señaló en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV.

En su análisis, el intendente de Ezeiza ponderó tanto las condiciones políticas como la capacidad de gestión del rawsino. “Me encanta escucharlo y es un dirigente que entiende mucho de la política y, fundamentalmente, de la gestión”, afirmó, destacando un perfil que combina lectura política con experiencia territorial. Además, Granados valoró la proyección a futuro del dirigente sanjuanino. “Tiene un pensamiento para adelante; sin ser candidato, ya está pensando en cómo hacer que la provincia se desarrolle y se potencie, mirando cómo cuidarlo”, sostuvo, en una señal de que observa en Munisaga no solo un candidato, sino un dirigente con planificación estratégica.

El respaldo fue aún más explícito al referirse a su eventual acompañamiento político. “Me parece una persona súper preparada y, cuando eso ocurra, lo acompañaremos”, concluyó, dejando abierta la puerta a un apoyo concreto en un eventual armado electoral.

Munisaga recogió el guante con cautela y evitó subirse de lleno a una carrera electoral, aunque no esquivó el reconocimiento. “Agradezco las palabras y el apoyo de Gastón, pero estamos en un momento de conocer el territorio y a los vecinos para lograr gobiernos transformadores”, respondió el intendente de Rawson.

Lejos de confirmar aspiraciones, el jefe comunal puso el foco en la gestión y en el trabajo territorial como prioridad en el actual contexto. “Uno tiene que ser prudente en tiempos de tantas limitaciones y crisis, y enfocarnos en el mandato, que es trabajar por la comunidad”, afirmó, marcando una línea discursiva centrada en la responsabilidad institucional. En ese sentido, Munisaga remarcó que su agenda está puesta en el presente, aunque sin descuidar la construcción política a futuro. “Ahí estoy enfocado con mis ojos y manos, pero siempre preparándome para articular cooperaciones y no quedarnos con la excusa”, explicó.

Finalmente, dejó entrever una visión de mediano plazo vinculada al desarrollo y la planificación. “Para presentar un escenario prometedor y de prosperidad que buscamos todos”, concluyó.

Las declaraciones de Granados no pasan desapercibidas en el escenario político sanjuanino. Que un referente del conurbano bonaerense —con peso en la estructura peronista— mencione a un intendente local como potencial candidato a gobernador implica una señal que trasciende lo anecdótico.

En un peronismo que comienza a reconfigurarse tras la derrota nacional y que busca nuevos liderazgos en las provincias, el nombre de Munisaga empieza a sonar con mayor fuerza. Mientras tanto, el propio dirigente mantiene un perfil prudente, enfocado en la gestión, pero sin descuidar el armado político que podría proyectarlo a una instancia superior.

Textuales

Gastón Granados / Intendente de Ezeiza

“Lo recontra veo como candidato a gobernador, es un dirigente preparado que entiende la política y la gestión”.

Carlos Munisaga / Intendente de Rawson