Una camioneta chocó contra un poste y terminó con cinco personas heridas

En la tarde de este lunes, alrededor de las 15:35, se produjo un violento siniestro vial sobre la transitada calle Aguilera en el departamento de Angaco. Una camioneta Ford Ranger blanca que circulaba con dirección hacia el sur perdió el rumbo hacia la banquina e impactó contra un poste de luz, lo que provocó que el vehículo diera al menos dos vueltas y terminara volcado sobre su lateral izquierdo.

El conductor de 45 años, con domicilio en Rivadavia, explicó ante los efectivos de la Seccional 20° que él perdió el control del rodado antes de que se produjera el vuelco. En el habitáculo también viajaban cuatro jóvenes de 18 años oriundos de diversas zonas de Angaco.

Durante el fuerte impacto, un menor de edad salió despedido por una de las ventanillas y quedó tendido en el suelo, mientras que el resto de los acompañantes pudo abandonar el rodado con la asistencia del conductor.

Ante la magnitud del accidente, el equipo médico de cuatro ambulancias arribó al lugar para asistir y trasladar a los cinco heridos hacia el Hospital Guillermo Rawson para su evaluación. Además de la asistencia sanitaria, se dio intervención a la empresa Naturgy para realizar tareas de reparación en el poste del tendido eléctrico que fue derribado por la camioneta.

A pesar de la violencia del impacto y el vuelco, las fuentes policiales confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad, reportándose únicamente lesiones leves. Actualmente, las autoridades continúan con las actuaciones pertinentes para establecer las causas exactas que originaron el despiste y posterior choque.